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HDP Eş Genel Başkanı Sancar: "Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var" - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: "Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var"

06.02.2022 16:33

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var. Bu demokrasi ittifakının ortak mücadele temelinde kurulmasına ihtiyacımız var." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var. Bu demokrasi ittifakının ortak mücadele temelinde kurulmasına ihtiyacımız var." dedi.

Sancar, Tunceli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Demokrasi İttifakı'na ihtiyaçlarının olduğunu belirten Sancar, "Demokrasi ittifakının ortak mücadele temelinde kurulmasına ihtiyacımız var. Ayrılıklarımız, fikri farklılıklarımız hiç şüphesiz olacak. Dünyaya bakışımızda ayrılıklar ve farklılıklar olacak ama hedefi ortak ve doğru bir şekilde belirlersek yan yana yürümekten bizi alıkoyacak hiçbir gerekçe olamaz. Yan yana yürüyerek farklılıklarımızla birbirimizi güçlendirerek bu ülkeye eşit ortak yaşamı, demokrasiyi, özgürlüğü ve barışı mutlaka getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sancar, inançların özgürlüğü ve kimliklerin tanınması için yürütülen özgürlük mücadelesinin, ekmek, iş ve AŞ mücadelesinden ayrı tutulamayacağını dile getirdi.

Farklılıklara karşı ortaklıkları öne çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Sancar, şöyle devam etti:

"Omuz omuza, yan yana yürürken birbirimizi eleştiririz, uyarılarımızı yaparız ve tartışmaları da yürütürüz ama yeter ki sahada birlikte olalım. Mücadelede ortak olalım. İşte bu zeminde kurabileceğimiz ittifak bir sonraki yıl yapılacak seçimleri de mutlaka etkileyecektir. Önümüzdeki seçimler tarihi bir öneme sahip, bunun farkındayız ama sadece seçimlere odaklanmak, seçim pazarlıklarıyla oyalanmak gibi bir lüksümüz de yok. Ortak mücadele zemininde seçim ittifaklarını da yolda yürürken oluşturacağız ve bu ülkeye iki seçenek dışında bir yolun da mevcut olduğunu mutlaka göstereceğiz."

Kongreye, HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var

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Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Tunceli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Sancar: 'Demokrasi İttifakı'na ihtiyacımız var' - Son Dakika


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