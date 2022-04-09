HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, il başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, il başkanlarıyla bir araya geldi

09.04.2022 12:50
HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, il başkanlarıyla bir araya geldi

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Sancar, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin büyük demokrasi ittifakını oluşturmak olduğunu belirterek amaçlarının ülkeye güçlü demokrasiyi ve büyük barışı getirmek olduğunu söyledi. Halkın kendi kaderine kendisinin karar vermesiyle demokrasinin oluşabileceğini anlatan Sancar, şöyle devam etti:

"O nedenle il eş başkanlarımıza düşen sorumluluk son derece büyüktür. Bizim amacımız gerçek ve güçlü demokrasiyi inşa etmektir ve bunun üzerinde büyük barışı kurmaktır. Güçlü demokrasinin en önemli ayağı yerel demokrasidir. Yerel mücadele nasıl demokrasi ittifakının can damarıysa yerel demokrasi de güçlü demokrasinin kalbidir. Yerel demokrasi olmadan, güçlü demokrasi hatta herhangi bir demokrasinin kurulamayacağını da gayet iyi biliyoruz."

"İktidar düzeninin alternatifi biziz"

Yerel demokrasinin örgütlenme ve mücadelenin şekli olduğuna dikkati çeken Sancar, il başkanlarından merkezdeki görüşmelerden çıkacak sonucu beklemeden çalışmalarını yürütmelerini istedi. Sancar, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'de merkeziyetçi otoriter rejimini faşizmi kurumsallaştırmaya çalışan iktidar düzeninin alternatifi biziz. Gerçek alternatif HDP'nin öncülüğünde kurulmakta olan ve genişlemesi için çaba harcadığımız demokrasi ittifakıdır. Buradan önümüzdeki dönemin mücadele hattının aynı zamanda fotoğrafının da net bir şekilde görme imkanımız vardır. Esasen kastettiğimiz hususlardan birisi de tam da budur. Yani yerel demokrasi üzerine güçlü bir demokratik sistem inşa etmektir. Bir ülkede demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet yoksa bunun karşısında talan, soygun ve zorbalık vardır. Ülkenin kaynaklarının bir avuç yandaşın elinde toplanması vardır. Halkın çıkarlarına rağmen savaş politikalarını yaygınlaştırmak vardır. Ülkenin sadece kaynaklarını değil canlarını da harcayan bir zihniyetin uyguladığı savaş politikası aynı zamanda yoksulluğunda temelinde yatan önemli faktördür. O nedenle büyük barış, bu savaş politikalarını reddetmekle ve savaş politikalarına karşı bir büyük barış hareketi kurmakla inşa edilebilir."

YORUMLAR
500
Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti Ukrayna'dan dönen Ahıska Türkü kadınlar, yaşadıklarını unutamıyor Ukrayna'dan dönen Ahıska Türkü kadınlar, yaşadıklarını unutamıyor

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, İktidar, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, il başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, il başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement