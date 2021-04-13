HDP Grup Başkanvekilleri Oluç ve Beştaş'tan Hamza Adıyaman açıklaması Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "HDP'ye sistemli olarak iktidar partileri kumpas kuruyorlar, siyasi kumpas kuruyorlar, yargı aracılığıyla bu kumpaslarını sürdürüyorlar. Bugün de bu kumpasın bir parçasını iktidarın küçük ortağının grup toplantısında dinledik." dedi.

Oluç ve Beştaş, Hakkari'nin merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 2016 yılında kaybolan Hamza Adıyaman'a yönelik basında yer alan bazı haberlere ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 3-4 gündür "Zap suyunda kaybolan" Hamza Adıyaman'a ilişkin basın, yayın organlarında bir haberin dolaşıma girdiğini belirterek, "İddiaya göre, Hamza Adıyaman'ın ailesi, kendilerine bir fotoğraf gönderildiğini ve çocuklarının yaşadığını, örgüt kamplarında çekilmiş fotoğraflarının olduğu şeklinde bazı bilgiler dolaşılıyor." dedi. Kendi adının da bu haberlerde zikredildiğini ifade eden Beştaş, kendisinin konuya ilişkin yaptığı konuşmanın 26 Ocak 2021'de TBMM Genel Kurulu konuşması olduğunu söyledi.

Beştaş, şöyle devam etti:

"Bu Genel Kurul konuşmasında, HDP il binamızın önünde oturan Diyarbakır Anneleri'yle ilgili yapılan bir tartışmada Zap suyunda kaybolan çocuklarda il binamızın önünde aranıyor şeklinde bir tartışma yapıldı ve ben ona dair bu Hamza Adıyaman'ın kaybolduğunu söyledim. Doğrudur. Zaten tutanaklarda elimde. Peki neden söyledim? Ben kendi kafamdan söylemedim. Hamza Adıyaman'ın kaybolduğunu nereden bilebilirim? 2016 yılında 9 yaşında bazı haberlere göre 11 yaşında bir çocuğun kaybolduğuna dair sayısız gazete haberi var."

Hamza Adıyaman'ın kaybolduğuna yönelik o dönem yapılan gazete haberlerini basın mensuplarına gösteren Beştaş, "İşte, '20 gündür ulaşılamadığı', 'top peşinde koştuğu', 'AFAD ekiplerinin gittiği' şeklinde sayısız haber var." diye konuştu. Beştaş, dönemin yetkililerinin de Kırıkdağ köyüne giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ve dönemin valisinin bizzat gazetecilere açıklama yaptığını öne sürdü.

Beştaş, "Genel Kurulda ben söyledim. Bu haberlere dayanarak söyledim. Zaten 26 Ocak'ta söyledim. Örgüt kampında ortaya çıktığı haberi ise son 3-4 günün haberi. Bunu ben bilemem. Bunu hiçbir milletvekili, yurttaş da bilemez. Kaybolan bir çocuğun sonradan nereden çıktığına dair var olan bir habere bizim referans gösterilmemiz ve siyasi istismara konu edilmesini kabul edilemez buluyoruz." ifadesini kullandı.

Hakkı Saruhan Oluç da çocuk haklarıyla ilgili olarak HDP'nin kongre kararları ve programının olduğunu söyledi.

Oluç, "HDP'ye sistemli olarak iktidar partileri kumpas kuruyorlar, siyasi kumpas kuruyorlar, yargı aracılığıyla bu kumpaslarını sürdürüyorlar. Bugün de bu kumpasın bir parçasını iktidarın küçük ortağının grup toplantısında dinledik. Budur. Siyasi kumpas kurmaktan vazgeçin; HDP'nin politikalarıyla, görüşleriyle, siyasi rekabet anlamında mücadele edin. Edemiyorsunuz, yargıyı kullanarak, kumpas kurup HDP'yi, HDP'nin sözünü, politikalarını tasfiye etmeye uğraşıyorsunuz." dedi.