HDP il binasında PKK'lı teröristlere ait bilgilerin yer aldığı dokümanlar bulundu - Son Dakika

HDP il binasında PKK'lı teröristlere ait bilgilerin yer aldığı dokümanlar bulundu

06.11.2020 10:59
HDP il binasında PKK'lı teröristlere ait bilgilerin yer aldığı dokümanlar bulundu, System.String[]

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il binasında 22 Ekim'de yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu gizli bölmeye saklanmış bir ajanda ile çok sayıda dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il binasında 22 Ekim'de yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu gizli bölmeye saklanmış bir ajanda ile çok sayıda dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekim'de yapılan aramada, il binasında gizli bir bölümde saklanan bir ajanda ile çok sayıda doküman buldu.

İncelenen ajanda ve dokümanlarda, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan teröristlerin listesi, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze işlemleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı belirlendi

Ayrıca, HDP İl Başkanlığı binası önünde 431. gündür evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren bir ailenin dağa kaçırılan çocuğuna ilişkin bilginin de yer aldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında 22 Ekim'de arama yapmıştı.

Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti.

Her iki binada yapılan aramada, gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partiliden Ceylan ve bir partili tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP il binasında PKK'lı teröristlere ait bilgilerin yer aldığı dokümanlar bulundu - Son Dakika


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