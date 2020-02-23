HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi - Son Dakika Dünya

HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi

7 saat önce

Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkan seçildiği HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde ayrıca Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi. Partinin Eş Genel Başkanlığına Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildiği kongrede kayıtlı 1018 delegeden 838'i oy kullandı.


Tek liste halinde gidilen seçimlerde yeniden aday olan Pervin Buldan ve eski eş başkan Sezai Temelli'nin yerine aday olan Mithat Sancar 836 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 2 oy geçersiz sayıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:55 
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