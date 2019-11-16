HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

DERİK KAYMAKAMI KAFKAS, GÖREVİNE BAŞLADI

Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgu¨tu¨ne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.

2016 yılında da Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.