Son Dakika Haberleri: HDP'li belediyenin 7 kişiyi işten çıkardığı iddiası

HDP'li belediyenin 7 kişiyi işten çıkardığı iddiası

3 saat önce

Mardin'in Derik ilçesinde HDP'li Mülkiye Esmez'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 7 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildi.

HDP'li belediyenin 7 kişiyi işten çıkardığı iddiası, System.String[]
Mardin'in Derik ilçesinde HDP'li Mülkiye Esmez'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 7 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildi.
Derik Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyip Eken, dernek binasında yaptığı açıklamada, belediyenin Fen İşleri Biriminde çalışan 2 şehit yakını ile 5 kişinin yıldırma, bıktırma ve istifaya zorlama politikalarına maruz kaldığını savundu.
Eken, "7 işçi kardeşimiz önce temizlik işlerine verildi, sonra işten çıkarıldı. Bu uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Şehit ailelerimizin yanındayız ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.
Şehit yakını Mehmet Dinç de belediyede 2 yıldır şoför olarak görev yaptığını, seçimlerin ardından yeni yönetimin kendisini istifaya zorladığını kaydetti.
Bayram Tak ise belediyenin devredilmesinin ardından istifaya zorlandıklarını savunarak, "İş çıkışımın verildiği günün ertesi bana görev yazdılar ve çöpe gönderdiler. Bana haber vermediler. 8 gün sigortasız çalıştım. Sonra işten çıkarıldığımı öğrendim. 2.5 yıldır çalışıyorum. Hakkımızı yasal yollarla arayacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:34 Kaynak: AA
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