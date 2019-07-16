Son Dakika Haberleri: HDP'li Buldan: Ülkenin ihtiyacı S-400 değil
Son Dakika Politika Haber

HDP'li Buldan: Ülkenin ihtiyacı S-400 değil

38 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor" dedi.

HDP'li Buldan: Ülkenin ihtiyacı S-400 değil, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'da partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, kadına yönelik şiddet, taciz, istismarın her geçen gün arttığına dikkat çekti. TBMM'nin aynı zamanda kadınların da meclisi olduğunu vurgulayan Buldan, "Buranın erkek meclisine dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Eşitsizliğin hakim kılındığı bir toplumsal düzende, ezme-ezilme ilişkisi ve bunun yıkıcı sonuçları kaçınılmazdır" dedi.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Buldan, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadınların bu sözleşmeden geri adım atmayacağını söyledi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hükümetin yaklaşımını eleştirdi
S-400 DEĞERLENDİRMESİ
Buldan, Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 Savunma Sistemi ile de "'Yargı paketi' dediler, S-400 paketi getirdiler. Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor. 'Türkiye ittifakı' dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Bu ülkeyi kadınlar yönetseydi ne S-400 olurdu, ne güvenlikçi politikalar. Demokrasi, özgürlük, adalet, yeni yaşam olurdu" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Buldan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz zaferini kutladı S-400 sevkiyatında 12. uçak Ankara'ya indi HDP'li belediyeden tepki çeken cadde ismi kararı Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Buldan: Ülkenin ihtiyacı S-400 değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]