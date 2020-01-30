HDP'li Oya Ersoy:

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Temel gıda maddelerindeki zamlar yetmiyormuş gibi ulaşımdan elektriğe, doğal gazdan suya temel hizmetlerde yapılan zamlar halkın hayatını artık bu ülkede çekilmez kılıyor." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sarımsak, yer fıstığı, portakal ve limonun 2019 yılında zam şampiyonu olduğunu ancak TÜİK'in enflasyon sepetinde bu ürünlerin yer almadığını söyledi.

Bu gıdaların halkın mutfağında vazgeçilmez olduğunu dile getiren Ersoy, "AKP iktidarı en iyi bildiği şeyi yapmaya devam ediyor. Paralel devlet yarattı, şimdi de paralel enflasyon yaratmak için halkın en çok kullandığı gıda maddelerini enflasyon sepetinde değerlendirmiyor. Temel gıda maddelerindeki zamlar yetmiyormuş gibi ulaşımdan elektriğe, doğal gazdan suya temel hizmetlerde yapılan zamlar halkın hayatını artık bu ülkede çekilmez kılıyor." görüşünü savundu.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında tahsilatlara ilişkin örnekler veren Ersoy, Başkentgaz'ın Kızılay'a bağış yaptığını anımsattı. Ersoy, "Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfına ödenen bedelin adı bağış değildir. Bu düpedüz halkın parasının, adı çocuk istismarı ile anılan vakıflara peşkeş çekilmesidir. Bu skandalın sorumluları derhal kamuoyu önünde hesap vermek zorundadır. Başta savcılar olmak üzere tüm yetkili mercileri göreve çağırıyorum ve Kızılay müdürünü istifaya davet ediyorum." diye konuştu.