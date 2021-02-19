HDP'li Pervin Buldan'a canlı yayında soruldu: Terör örgütü PKK ile irtibatınız var mı? - Son Dakika
HDP'li Pervin Buldan'a canlı yayında soruldu: Terör örgütü PKK ile irtibatınız var mı?
19.02.2021 14:24
Deutsche Welle'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a "Şu anda sizlerin terör örgütü ile irtibatınız yok mu?" sorusu yöneltildi. Buldan bu soruya "Yok! Açık ve net olarak söylüyorum ki Nevşin Hanım, bunu tüm izleyicileriniz de duysunlar" yanıtını verdi.
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19.02.2021 14:33:00. #1.11#
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