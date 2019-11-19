Son Dakika Haberleri: HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi
Son Dakika Güncel HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi - Son Dakika

HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi

6 saat önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un, yerel mahkemesinin "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi, System.String[]

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un, yerel mahkemesinin "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

18. Ceza Dairesi, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz sanık Toğrul'a verilen cezayla ilgili yapılan itiraz üzerine dosyayı inceledi.

Daire, eylem yönünden hükmolunan mahkumiyet kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.

Yerel mahkemenin kararında bir isabetsizliğin görülmediğine karar veren daire, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Sanık Toğrul'un, yeni yargı paketi kapsamında Yargıtaya itiraz yolu bulunuyor.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 6 Kasım 2018'de tutuksuz sanık Toğrul'a, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP milletvekilleri ve belediye başkanları erken seçim için istifayı düşünüyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 2. Yargı paketi açıklaması: Cezaya ilişkin bir düzenlemeyi ön görmüyor 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]