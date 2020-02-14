HDP'li vekilden "Takip ediliyorum" savunması - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'li vekilden 'Takip ediliyorum' savunması - Son Dakika

HDP'li vekilden "Takip ediliyorum" savunması

6 saat önce

HDP milletvekillerinin terör örgütü mensuplarına sığınak olma skandalına bugün bir yenisi daha eklendi.

HDP'li vekilden

HDP milletvekillerinin terör örgütü mensuplarına sığınak olma skandalına bugün bir yenisi daha eklendi. Terör örgütü üyesini evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, olayı bastırabilmek için "Takip ediliyorum" savunmasını yaptı.


HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde saklandığı tespit edilen ve terör örgütüne eleman sağlayan şahıs, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. HDP milletvekillerinin terör örgütü mensuplarına sığınak olma skandalına bugün bir yenisi daha eklendi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Y.D. isimli örgüt mensubunun, örgüte elman temin etmeye yönelik çalışmalar yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Y.D. isimli örgüt mensubuna yönelik yürütülen teknik takipte, şahsın HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığı belirlendi. Ekipler düzenlediği operasyonla terör örgütü mensubunu, HDP milletvekilinin evinden çıkınca gözaltına alındı.


Evinde terör örgütü üyesini saklayan HDP'li milletvekili, örgüt mensuplarına kalkan olma olayını bastırabilmek için "takip ediliyorum" yalanına sarıldı. Sağa sola hakaretler yağdıran milletvekili, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Oysa söz konusu milletvekilinin örgüte elman temin eden söz konusu örgüt üyesini evinde uzun süredir sakladığı tespit edildi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
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