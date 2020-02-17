HDP'li vekilin aracında yakalanan şüpheli terör suçundan tutuklandı - Son Dakika
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HDP'li vekilin aracında yakalanan şüpheli terör suçundan tutuklandı

19 dakika önce

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D.'nin, kentte gerçekleştirilen bir terör olayı ile ilgili aranan 3 şüpheliden biri olduğu ortaya çıktı.

HDP'li vekilin aracında yakalanan şüpheli terör suçundan tutuklandı, System.String[]

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D.'nin, kentte gerçekleştirilen bir terör olayı ile ilgili aranan 3 şüpheliden biri olduğu ortaya çıktı. Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuşba ilçesinde park halindeki aracı yakılan M.A., 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütüne yakın bir internet sitesinde "Van'da ajanlık yapan bir kişinin aracı intikam birimlerimizce hedef alındı" yazılı paylaşımın yapıldığını belirledi. Bunun üzerine internet sitesinin kullanıcılarını incelemeye alan ekipler, kimliklerini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri, 15 Aralık 2019'da araç sahibinin ifadesini alıp, fotoğraf teşhisi yaptırdı. Aracı yakılan M.A, terör şüphelisi Y.D.'yi ve S.K. ve M.S.T.'yi teşhis etti.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR ÜZERİNE YAKALAMA KARARI

Araç sahibi M.A., 21 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, terör örgütü tarafından tehdit içerikli mesajlar almaya başladığını güvenlik güçlerine iletti. Yapılan şikayet üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, araç yakma olayıyla ilgili teşhis edilen 3 şüphelinin 'açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi', 'sosyal medya ve arşiv araştırması yapılması', haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem başlatarak, gözaltına alınabilmesi, ikametlerinde arama, el koyma yapılabilmesi için karar aldı.

HDP MİLLETVEKİLİNİN ARACINDA YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü takip sonucu, Y.D.'nin, HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde saklandığı tespit edildi. 14 Şubat günü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli Y.D., HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçta gözaltına alındı. Y.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu olay üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, 'terör örgütüne yardım ve yataklık', Terörle Mücadele Kanunu 6'ncı maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.


Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:08 Kaynak: DHA
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