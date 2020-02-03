HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 154'üncü gününde - Son Dakika
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 154'üncü gününde

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 154'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 154'üncü gününde, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 154'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 154'üncü gününde de devam ediyor. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 154 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş, 9 ay önce çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını tekrar ederek, "Nereden eminsin derseniz, benim oğlumun montu parti binasında çıktı. O yüzden oğlumu bunlardan istiyorum" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e de tepki gösteren baba Begdaş, "HDP'li Aydeniz, çıkıp kendi televizyon kanallarında bizim çocuklarımızın gönüllü gittiğini beyan ediyor. Çocuklarını gidip AK Parti'den istesinler. diyor Ben hiçbir partili değilim, benim çocuğum bu partiden götürülmüş ve cezaevinde olan mevcut yöneticiler şimdi yine çıkmışlar ve elini kollunu sallayarak geziyorlar. Ben çocuğumu almadan buradan gitmem" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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