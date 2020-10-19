HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri de harekete geçirdi - Son Dakika

HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri de harekete geçirdi

19.10.2020 00:58
HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri de harekete geçirdi, System.String[]

Ailelerin çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.

Ailelerin çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı. Şimdiye kadar 162 ailenin katıldığı eylemde 19 anne, çocuklarını terörün elinden kurtarmayı başardı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 412'nci gününde Tunceli'den oğlu Çetin için gelen baba Düzgün Özkan ve Şanlıurfa'dan kardeşi Çetin için gelen ağabey Ahmet Kurt eyleme dahil oldu. Bugün gelen 2 aile ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 162'ye yükselirken, nöbetteki annelerin 19'u çocuklarını terörün elinden kurtarmayı başardı.

"Oğlumu HDP'liler kaçırdı"

Oğlunun 2014'te HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Düzgün Özkan, annelerin çığlığını televizyondan izlediğini, oğluna sesini duyurmak için eyleme katıldığını söyledi. Oğlunun Tunceli'de lokanta işletmeciliği yaptığını ve PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını aktaran Özkan, "Duyduğum kadarıyla çocuğum Suriye'de. Bu çocukları HDP kandırmasa kim dağa götürebilir? Onlar çocuklarımızı dağa götürdüler. Ellerini bu çocukların üzerinden çeksinler. Bu anneler burada ağlamasın. Artık yeter diyoruz. Çocuğumun annesi 2 sene önce onun hasretinden vefat etti" dedi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan baba Özkan, "Oğlum korkma, devlet arkamızda. Hiçbir şey olmaz. Ben de yanındayım. En yakın zamanda güvenlik güçlerine teslim olmanı istiyorum. Buradaki eylemim de sen gelinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.

"Kardeşim gelinceye kadar burada olacağım"

Kardeşi Çetin Kurt'un 2013'te HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getiren ağabey Ahmet Kurt, kardeşine sesini duyurmak için eyleme dahil olduğunu ifade etti. Kardeşinden kaçırıldığından beri haber alamadıklarını vurgulayan Kurt, "HDP önünde eylem yapan aileleri televizyondan gördüm, buraya geldim. HDP'lilerden kardeşimi istiyorum. Onlar kardeşimi götürdüler, onlar getirecek. Kardeşim gelene kadar burada eylemime devam edeceğim. Kardeşim gelmeden ben bu eylemi bitirmem" şeklinde konuştu.

Düzgün Özkan ve Ahmet Kurt, yakınlarının fotoğraflarını alarak ailelere katılıp eylemlerine başladı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri de harekete geçirdi - Son Dakika

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