Son Dakika Haberleri: Hdp önündeki eylemde 10'uncu gün (2)
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Hdp önündeki eylemde 10'uncu gün (2)

1 saat önce

AİLE SAYISI 25 OLDUDiyarbakır'da Ömer Tokay, 2011'de piknik yapmak için Şırnak'a gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütü PKK'ya yakın bir televizyon kanalında gördüğü oğlu Mehmet (22) için HDP önüne gelip oturma eylemine başladı.

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AİLE SAYISI 25 OLDU
Diyarbakır'da Ömer Tokay, 2011'de piknik yapmak için Şırnak'a gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütü PKK'ya yakın bir televizyon kanalında gördüğü oğlu Mehmet (22) için HDP önüne gelip oturma eylemine başladı. Tokay ile birlikte HDP önünde eylem yapan aile sayısı, 25 oldu.
Ömer Tokay, 14 yaşındayken piknik yapmak için Şırnak'a giden oğlu Mehmet'in teröristlerce kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlumu Şırnak'a götürdüler. Sonra Şırnak'taki parti binasında, il başkanına teslim ettiler. Şırnak'ta hücre evine götürdüler. Hücre evinde 5-10 kişi topladılar, 4 gün içinde götürdüler. 8 yıl oldu. 14 yaşında gitti. Şu an 22 yaşında. Onların televizyonuna çıkmış, annem babam oraya gitmesin demiş. Konuşmasını izlediğim zaman yazıyı eline verip okuttuklarını anladım. 2011 yılında Osman Baydemir Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 15 gün içerisinde çocuğu gençlik kolları piknik diye kandırarak götürdüler. Kandil'e kadar gittim. Çocuğun yok burada dediler. Başka yere gitmiş dediler" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:35 Kaynak: DHA
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