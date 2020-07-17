HDP önündeki eylemde 319'uncu gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 319'uncu günde de sürdü. Diyarbakır'da geçen yıl 17 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, HDP'lileri eleştirdi, "Bunların Kürtlükle bir alakası yok. Kürt biziz. Kürtler bu çadırdır. Bu çadır bu işi çözecek" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, PKK'ya yakınlığıyla bilinen yayın organlarında kendisinin bir kamu kurumunda işe alındığına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bekdaş, kamu kurumunda çalışmadığını ifade ederek, tek isteğinin terör örgütü tarafından kaçırılan oğluna kavuşmak olduğunu söyledi. Hakkındaki iddiaların HDP'liler tarafından dile getirildiğini öne süren Bekdaş, "HDP'liler benim bir kamu kurumunda işe girdiğimi iddia ediyorlar. Bu iddialar asılsızdır. Polis bizi korumazsa burada bizi linç ederler. Bunların Kürtlükle bir alakası yok. Kürt biziz. Kürtler bu çadırdır. Bu çadır bu işi çözecek. Bir tane evladımız orada olana kadar bu çadır buradan kalkmayacak ve gitmeyeceğiz. Ben oğlum için gelmişim. Bir baba olarak eğer oğlunu istiyorsa, ölüyorsa ölüm Allah'ın emridir. Ölüme de razıyım ben. Oğlumu versinler ben öleyim. Biz aileler olarak tek amacımız çocuklarımızı istemekti. Ama maalesef HDP yöneticileri, çalışanları buradaki bütün aileleri ölümle tehdit ediyor" dedi.
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