Hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (2)

OĞLUNUN KAYBOLDUĞU GÜNKÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 23 aileden biri olan Çetinkaya ailesinin oğlu Süleyman Çetinkaya'nın (18), güvenlik kamera ve MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos gününden bu yana haber alamadıkları oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle, 3 Eylül günü, partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Anne babanın oturma eylemi diğer aileler ile birlikte sürerken, Süleyman Çetinkaya'nın, kaybolduğu gün kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntülerine göre Süleyman Çetinkaya, 30 Ağustos sabahı saat 07.27'de akrabası 2 kadın ile birlikte Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, tedavi altındaki eniştesini ziyaret ediyor. Saat 08.14'de de aynı kadınlarla birlikte hastaneden çıkıyor. Süleyman Çetinkaya bir süre sonra ise tek başına geldiği ilçe otogarında MOBESE kamerlarına yansıyor.

Sırt çantası bulunan ve cep telefonuyla konuşan Çetinkaya'nın, buradan Mardin'in Kızıltepe ilçesine giderek, PKK'lı teröristler ile buluşup, terör örgütüne katıldığı belirtildi.

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

