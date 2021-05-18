HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve yardımcısı Kadriye Töre hakim karşısında - Son Dakika

Osmaniye'de PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanıklar Coşkun ile Töre, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ali Coşkun, iddianamede adı geçen tanığı tanımadığını, terör örgütüne eleman göndermediğini öne sürdü.

Coşkun, cep telefonunda bulunan örgütsel dokümanlarla ilgili ise cep telefonunu ikinci el aldığını ve içerisinde bulunan materyallerin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Kadriye Töre de hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verip, duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre 9 Kasım 2020'de tutuklanmış, zanlıların ikametgahları ve parti binasında çok sayıda örgütsel doküman, bez parçaları, pankart, dijital materyaller ve tabanca fişeği ele geçirilmişti.