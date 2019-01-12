Son Dakika Haberleri: Hdp Şanlıurfa İl Eş Başkanı Kızıldamar Tutuklandı

Hdp Şanlıurfa İl Eş Başkanı Kızıldamar Tutuklandı

1 saat önce

HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılıkta 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.

Hdp Şanlıurfa İl Eş Başkanı Kızıldamar Tutuklandı, System.String[]
HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılıkta 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Aralık günü HDP il binasında düzenlenen açlık grevinde terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atıldığı iddiasıyla aralarında HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın çağrısı üzerine adliyeye giden Kızıldamar, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Aralık, Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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