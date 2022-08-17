HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde - Son Dakika
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HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde

17.08.2022 21:00

HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 79'uncu gününe girdi.

HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 79'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 79'uncu gününe girdi. 303 ailenin katıldığı evlat nöbetinde 37 örgüt mensubu güvenlik güçlerindeki işlemlerinin ardından ailelerin teslim edildi.

Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öne süren Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını vurguladı. Demir, "Biz, 3 yıldır buradayız; bir ses yok. Oğlumu versinler, ne istediler bizden. Sabah gitti bir daha gelmedi, 7 yıldır oğluma hasret kalmışım. Oğlum yetim idi. Aziz oğlum, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, senin peşindeyim, gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım" dedi.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde - Son Dakika

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