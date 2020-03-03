Heat, NBA lideri Bucks'a "dur" dedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Heat, NBA lideri Bucks'a 'dur' dedi - Son Dakika Spor

Heat, NBA lideri Bucks'a "dur" dedi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 105-89 yenen Miami Heat, rakibinin 6 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

Heat, NBA lideri Bucks'a

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 105-89 yenen Miami Heat, rakibinin 6 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. sırasındaki Heat, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ı 105-89 mağlup etti.

Ev sahibi Heat'i galibiyete, 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Jimmy Butler ve 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 3 blokla "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı.

13 sayı, 15 ribaunt üreten Giannis Antetokounmpo, takımı Bucks gibi sezonun en düşük skorunda kaldı. Bucks'ta Brook Lopez ise 21 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Cedi'den Jazz'a karşı 14 sayı, 5 ribaunt

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 126-113 kaybettikleri Utah Jazz mücadelesini 14 sayı, 5 ribauntla tamamladı.

Konuk ekip Jazz'da Bojan Bogdanovic 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rudy Gobert 20 sayı, 9 ribaunt, 5 blok ve Donovan Mitchell 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 32 sayı, 5 ribaunt ve Kevin Love'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 113-126

New York Knicks- Houston Rockets: 125-123

Orlando Magic- Portland Trail Blazers: 107-130

Atlanta Hawks- Memphis Grizzlies: 88-127

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 105-89

Chicago Bulls- Dallas Mavericks: 109-107

San Antonio Spurs- Indiana Pacers: 111-116

Milwaukee Bucks, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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