Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti. Ibiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması vetektaş yüzüğü takmaması, Alsaloussi'yle olan fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
Milyarder sevgilisiyle ayrılık haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı, şok gerçekle yüzleşti. Sevgilisinin ona aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcı olduğunu anlayan Subaşı, ilişkiyi bitirdi. Sabah'ın haberine göre bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın aslında kürtaj yaptırdığı da ortaya çıktı.
Yaklaşık üç hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış ''Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum'' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı - Son Dakika Magazin