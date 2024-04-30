Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi - Son Dakika
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Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi

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Osmaniye'de hayvan otlatan 60 yaşındaki kadını yılan soktu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, ailesinin gözyaşları içinde toprağa verilirken oğlunun da aynı bölgede yılan saldırısına uğradığı ve tedaviyle sağlığına kavuştuğu ortaya çıktı.

30.04.2024 12:04  Güncelleme: 13:16
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Osmaniye Düziçi'nde Cennet İnci(60), hayvan otlattığı sırada yılan sokması sonucu hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan kadının oğlunun da aynı bölgede yılan saldırısına uğradığı ve 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Düziçi ilçesinin Gümüş köyünde inek otlatırken, yılan sokması sonucu yaralan ve kendi imkanlarıyla ana yola çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardımıyla hastaneye kaldırılan 7 çocuk annesi Cennet İnci, hastanede can verdi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsinin ardından götürüldüğü köyünde toprağa verildi.

OĞLU KURTULDU AMA ANNESİ KURTULAMADI

Yılan sokması sonucu hayatını kaybeden Cennet İnce'nin oğlunun da aynı yerde yılan tarafından sokulduğunu söyleyen Gümüş Köyü Muhtarı Ramazan Yakut, "Köyümüzün Çirişlikaş Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana inek otlatmaya gidiyor yılan sokması sonucu kendini ormandan yol kenarına atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istiyor. Yoldan geçen bir vatandaş yardım etmeye gittiğinde kendisini yılan soktuğunu söylüyor. Yardıma gelen vatandaş durumu, İnce'nin akrabalarına bildiriyor. Kendi arabalarıyla hastaneye götürmeye çalışırken Böcekli beldesinin ilerisinde ambulans karşılıyor bunları kadını alıp hastaneye götürüyorlar orada hayatını kaybediyor. Hayatını kaybeden oğlunu da yılan sokmuştu ama o kurtulmuştu annesi kurtulamadı" dedi.

"BACAĞINA TURNİKE YAPIP HASTANEYE GÖTÜRDÜK"

Köylerinde yılan sokmavakalarının pek yaşanmadığını kendi annesini de yılan soktuğunu ama kurtulduğunu söyleyen Selver İnce, "Kadın ineğini otlatmaya gidiyor, ineğini çözerken otların arasında yılan sokmuş. Yola çıkıp yardım istemiş bir adam yardıma gelmiş ona beni yılan soktu demiş son sözleri bu olmuş. Akrabalarına haber veriyorlar hastaneye götürürken kadının ağzından köpükler geliyor. Benim annemi de yılan soktu annem beni yılan soktu dedi gittik baktık yılanı öldürmüş hemen bacağına turnike yapıp hastaneye götürdük orada tedavi gördü iyileşti. Bu kadının oğlunu da yılan sokmuştu aynı yerde ama o kurtuldu. Şu zamana kadar yılan sokma olayı 3 defa oldu başkada olmadı" dedi.

Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi - Son Dakika

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