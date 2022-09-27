Çin'in Yeni Enerjili Araçları Latin Amerikalılara Yeni Bir Seçenek Sundu - Son Dakika
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Çin'in Yeni Enerjili Araçları Latin Amerikalılara Yeni Bir Seçenek Sundu

27.09.2022 21:04
Çin'in Yeni Enerjili Araçları Latin Amerikalılara Yeni Bir Seçenek Sundu

HEFEİ/MEKSİKO, 27 Eylül (Xinhua) -- Meksikalı Israel Aguilar, Çin yapımı bir elektrikli aracı bir yıl kadar kullandıktan sonra fosil yakıtlı araçtan yeni enerjili araca (NEV) geçiş yapmanın kendisine farklı bir seyahat deneyimi yaşattığını görmüş.

HEFEİ/MEKSİKO, 27 Eylül (Xinhua) -- Meksikalı Israel Aguilar, Çin yapımı bir elektrikli aracı bir yıl kadar kullandıktan sonra fosil yakıtlı araçtan yeni enerjili araca (NEV) geçiş yapmanın kendisine farklı bir seyahat deneyimi yaşattığını görmüş. Latin Amerika ülkelerinde Aguilar gibi NEV'i tercih eden birçok kişinin olması Çinli elektrikli otomobilleri rağbet gören bir seçenek haline getirdi. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan JAC Grubu'nun uluslararası kolunun binek otomobil departmanı direktör yardımcısı Jimmy Deng, şirketinin bu yıl Latin Amerika'ya 4.000 ila 5.000 elektrikli araç ihraç etmeyi beklediğini söyledi. Deng, JAC'ın, ilk elektrikli aracının 2019 yılında Meksika'da resmi lansmanından bu yana, Meksika elektrikli araç pazarının önde gelen satıcılarından birisi haline geldiğine işaret ederek Latin Amerika ülkelerinde karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik artan ilginin de bölgedeki satışları artırdığını ekledi.

Latin Amerika pazarı, Çin'in otomobil ihracatında ana pazarlardan biri. Çin gümrüğü tarafından yayınlanan istatistikler, Çin'in 2021'de yaklaşık 1,98 milyon araç ihraç ettiğini ve Latin Amerika'ya bir önceki yıla göre yüzde 143,6 artan ihracatın bu toplamın yüzde 26,19'una karşılık geldiğini gösteriyor. NEV, otomobil ihracatında hızlı büyüyen bir kategori. Resmi veriler, Çin'in NEV ihracatının bu yılın Ocak- Temmuz döneminde yıllık yüzde 90'dan fazla arttığına işaret ediyor. Meksikalı bir otomobil bayisi olan JAC Coyoacan'ın genel operasyonlar müdürü Margarita Beristain, Meksika'da elektrikli araç satışlarının yükselişte olduğunu söylüyor. Bersitain, "Kirletici emisyonların bulunduğu yoğun nüfuslu kentlerde olduğu için Meksika pazarı sürdürülebilir ve çevre dostu elektrikli araçlara giderek daha fazla yöneliyor" dedi.

Jimmy Deng, Çin'in otomobil üretim endüstrisinin teknik, ürün kalitesi ve tarz olarak geliştiğini ve ilerlemeler kaydettiğini söyleyerek NEV'lerin bunun tipik bir temsilcisi olduğunu belirtti. Yaşadığımız dönemde özellikle kentlerde otomobil kullanma konusunda teknolojinin gerçekten çok önemli olduğunu belirten Aguilar, Çin'den gelen teknolojileri deneyimlemenin kendisi açısından olağanüstü olduğunu söyledi. Bir yıldır Çin üretimi bir elektrikli araç kullanan Meksikalı Sara Silva, yaşadığı deneyimin elektrikli araçlar ve hareketlilik konusunda algısını değiştirdiğini söyledi. Silva, "Çin teknolojisine sahip bu araçlar Meksika halkının tamamen elektrikli araçlara doğru kayması için de yeni bir kapı açtı" diye ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Enerjili Araçları Latin Amerikalılara Yeni Bir Seçenek Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Yeni Enerjili Araçları Latin Amerikalılara Yeni Bir Seçenek Sundu - Son Dakika
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