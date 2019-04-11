Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ Göreve Başladı
1 saat önce
CHP'den Hekimhan İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Turan Karadağ görevi Aliseydi Millioğulları'ndan devraldı.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:07 Kaynak: AA
'den Hekimhan
İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Turan Karadağ
görevi Aliseydi Millioğulları
'ndan devraldı.
Belediye binasındaki törende konuşan Turan Karadağ, verdiği hizmetlerden dolayı Millioğulları'na teşekkür etti.
Hekimhan'da yaşayan her ferdin mutluluğu ve huzuru için çalışacağını ifade eden Karadağ, "7 gün 24 saat esasıyla çalışarak belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız. Tüm Hekimhan'ın belediye başkanı olarak her vatandaşımıza hizmet götüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Millioğulları ise ilçe halkı için güzel hizmetler yaptıklarını anlatarak, "Her zaman Turan Karadağ başkanımızın yanındayız." dedi.
Konuşmaların ardından Millioğulları, başkanlık mührünü Karadağ'a teslim etti.
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