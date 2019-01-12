Helikopter Kardan Mahsur Kalan Hastalar İçin Havalandı
49 dakika önce
Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan Diyarbakır'ın Lice, Çermik, Kulp ve Çüngüş ilçelerine bağlı kırsal bölgelerde rahatsızlanan aralarında 3 aylık bir bebeğin de olduğu 6 hasta için havalandı.
Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan Diyarbakır
'ın Lice
, Çermik
, Kulp
ve Çüngüş
ilçelerine bağlı kırsal bölgelerde rahatsızlanan aralarında 3 aylık bir bebeğin de olduğu 6 hasta için havalandı. Kar
yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan bölgelerdeki hastalara için ambulans helikopterle harekete geçildi.
Aralarında 3 aylık bebeğin de olduğu 6 hasta, ekipler tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş, yaptığı açıklamada, kar yağışından dolayı 112 acil sağlık ekiplerinin ulaşamadığı yerlerdeki hastaları ambulans helikopterle hastaneye götürdüklerini belirtti.
Helikopterle alınan hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırıldıklarını anlatan Karakaş, "Zor şartlarda hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. İki metre kar var, inmeden hafifleme pozisyonunda duruyoruz. Doktorumuz ve teknisyenimiz çok zor şartlarda hastayı getiriyorlar." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:35 Kaynak: AA
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