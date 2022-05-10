Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı

10.05.2022 17:34

Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı - Sürücü koltuğunun yan tarafına geçerek yolcu gibi numara yaptı ama polisi ikna edemedi - Hem ehliyetsiz hem alkollü üstüne birde film gibi rol keserek sürücü olmadığını iddia etti Alkollü sürücünün çarptığı...

Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı

- Sürücü koltuğunun yan tarafına geçerek yolcu gibi numara yaptı ama polisi ikna edemedi

- Hem ehliyetsiz hem alkollü üstüne birde film gibi rol keserek sürücü olmadığını iddia etti

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil yoldan çıkarak takla attı: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te 1.38 promil alkollü olan sürücünün çarptığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kaza da takla atan otomobilde 2 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü otomobilin yan koltuğuna geçerek rol kesip sürücünün kendisi değil arkadaşının olduğunu iddia etti.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Safranbolu - Karabük karayolu Yeşil mahalle çevreyolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Tolgahan D. idaresindeki 78 SS 205 plaka sayılı aracı ile orta şeritte seyrederken, Valilik önüne geldiğinde sol şeride geçmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamete en sağ şeritte seyir halinde olan sürücü Yıldıray D.idaresindeki 78 AAU 923 plaka otomobile arka ve yan kısımlarından çarpttı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak kaldırıma çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücü Yıldırıya D. ile yanında bulunan Emine Ü. ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Hem ehliyetsiz hem alkollü"

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri çalışma yaparken, sürücü koltuğunun yanında oturan Tolgahan D. polislere sürücünün kendisi olmadığını, olay yerine gelen önce dayısını gösterdi sonra kaza yerindeki başka arkadaşını göstererek alkol metreyi üflemek istemedi. Gencin dayısının sürücü olmadığı belirlenenince bu sırada sürücü olduğu iddia edilen başka gençten kaza ile ilgili bilgi isteyen trafik polisleri asıl sürücünün Tolgahan D. olduğunu tespit etti. Otomobilin yan koltuğunda yolcu gibi oturan gencin yanına gelen Trafik ekiplerinin asıl sürücünün kendisi olduğunu bildiklerini söylemesi üzerine Tolgahan D. 'Abi benim ehliyetim yok. Kadına bir şey olacak diye korktum" diyerek sürücünün kendisi olduğunu söyledi. Trafik ekipleri tarafından alkolmetreyi üfleyen gencin 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilmesinin üzerine ifade alınmak üzere karakola getirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı
Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarptığı otomobil takla attı, hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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