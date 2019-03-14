Hem Müdürleri Ladik'te Toplandı
1 saat önce
Samsun'daki halk eğitim merkezi (HEM) müdürleri, Ladik ilçesinde değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Samsun
'daki halk eğitim merkezi (HEM) müdürleri, Ladik
ilçesinde değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife
Öztürk Erdin başkalığında Ladik HEM toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya 17 ilçenin HEM müdürleri katıldı.
Erdin'in toplantının amacı ve gündemi hakkındaki açıklamalarının ardından yürütülen faaliyetlerle ilgili değerlendirme yapıldı.
Erdin, toplantıda alınan kararlardan olumlu sonuçlar çıkacağına inandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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