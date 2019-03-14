Son Dakika Haberleri: Hem Müdürleri Ladik'te Toplandı

Hem Müdürleri Ladik'te Toplandı

1 saat önce

Samsun'daki halk eğitim merkezi (HEM) müdürleri, Ladik ilçesinde değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Hem Müdürleri Ladik'te Toplandı, System.String[]
Samsun'daki halk eğitim merkezi (HEM) müdürleri, Ladik ilçesinde değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin başkalığında Ladik HEM toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya 17 ilçenin HEM müdürleri katıldı.

Erdin'in toplantının amacı ve gündemi hakkındaki açıklamalarının ardından yürütülen faaliyetlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Erdin, toplantıda alınan kararlardan olumlu sonuçlar çıkacağına inandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Samsun, Ladik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'i Krallıktan Eden Karısının, Müstehcen Görüntüleri Ortaya Çıktı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Harekete Geçti: Momo'ya Karşı 8 Önlem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hem Müdürleri Ladik'te Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]