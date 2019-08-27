Son Dakika Haberleri: "Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesi
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"Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesi

16 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Human Movie Team" ve "For Children" yardım kuruluşları, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bulunan kamplarda kız çocuklarının saçlarını süslüyor, kuaförlük hizmeti sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Human Movie Team" ve "For Children" yardım kuruluşları, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bulunan kamplarda kız çocuklarının saçlarını süslüyor, kuaförlük hizmeti sunuyor.

İHH, "Human Movie Team" ve "For Children" yardım kuruluşları, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Siccu, Reyyan ve Şemmarin kamplarında "Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesini yürütüyor.

Bölgedeki mevcut ve Türkiye'den gelen gönüllü kuaförler, kamplarda bulunan 6-12 yaş arası kız çocuklarının saçlarını rengarenk tokalarla süslüyor.

Üç gün sürecek olan etkinlikte şimdiye kadar yaklaşık bin 500 kız çocuğuna kuaförlük hizmeti verildi.

Proje yetkilisi Tülay Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 günde 2 binin üzerinde çocuğun saçlarını süslemeyi hedeflediklerini belirterek, "Çocuklar çok mutlu oluyor. Kız çocukları saçlarını yaptırmak için yanımıza koşuyor. Bu projeyi geleneksel hale getirip önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Azez, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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