Hem yaralandı, hem de ceza yedi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. İlker Ü. idaresindeki 74 BD 386 plakalı motosiklet ile Öznür B. idaresindeki 16 AIA 484 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü metrelerce motosikletle birlikte yerde sürüklenerek kaldırıma çarparak ancak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü başına taktığı kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürüsünün ehliyeti olmadığını belirledi. Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 2 bin 450 TL ceza kesildi. Hafif yaralanan sürücü hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Bayan sürücü ile motosiklet sürücü kazanın şokunu uzun süre Üzerlerinde atamadı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA