Hemşire Sosyal Medya Paylaşımıyla Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hemşire Sosyal Medya Paylaşımıyla Görevden Uzaklaştırıldı

Hemşire Sosyal Medya Paylaşımıyla Görevden Uzaklaştırıldı
28.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEKİMSEN Başkanı Kurban, hemşirenin paylaşımının teröre destek niteliği taşıdığını ifade etti.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle görevden uzaklaştırılan hemşireye ilişkin, "Mesele sadece saç örmek değil. Bu eylemin bir terör örgütü militanının ölümü sonrası başlatılan siyasi bir akıma destek mahiyetine bürünmesidir. Bu arkadaşımız, belki de farkında olmadan terör örgütüne destek vermiş oldu ve şu an bedelini ödüyor" dedi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Kocaeli'de bir kamu hastanesinde görevli hemşire İ.A.'nın görevi başındayken çektiği ve provokatiflik içeren bir akımla ilişkilendirilen videosu nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılmasını ve görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

"Mesele sadece saç örmek değil"

Saç örme eyleminin Türk kültüründe yeri olan bir gelenek olduğunu ancak söz konusu olayda durumun farklılaştığını belirten Kurban, "Mesele sadece saç örmek değil. Bu eylemin bir terör örgütü militanının ölümü sonrası başlatılan siyasi bir akıma destek mahiyetine bürünmesidir. Bu arkadaşımız, belki de farkında olmadan terör örgütüne destek vermiş oldu ve şu an bedelini ödüyor" dedi.

"İster istemez SDG'ye destek olmuş oldu"

Türkiye'nin çok kültürlü yapısına işaret eden Kurban, ırkçılığın karşısında olduklarını ancak terör faaliyetleri konusundaki duruşlarının net olduğunu kaydetti. Kurban, "Biz ırkçı değiliz, ırkçılık yapmıyoruz. Bu gibi problemlerin eğitimle giderilmesi gerekiyor, bu eğitimle de alakadar. Bu arkadaşımız da ister istemez SDG'ye destek olmuş oldu. Şu anda da hakkında işlem başlatıldı" diye konuştu.

Kurban, toplumsal hassasiyetlerin en üst düzeyde olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Kamu görevlilerinin de sosyal medyadaki paylaşımlarında sağduyulu olmaları gerekir. Ne kadar işini iyi yaparsan yap, eğer yaptığın paylaşım Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne zarar veren bir oluşuma sempati olarak algılanıyorsa, bunun hukuki sonuçları olur. Hepimiz bu ülkenin birer parçasıyız ancak terör faaliyetleri karşısında duruşumuz nettir" şeklinde konuştu.

"Sağlık sektöründe güven esastır"

Sağlık sektöründe güvenin esas olduğunu vurgulayan Kurban, geçmişte terör bağlantılı kişilerin askerlere kasten yanlış tedavi uyguladığı örneklerin hafızalarda olduğunu hatırlatarak, "Biz bu milleti bölecek, terörle yan yana getirecek hiçbir harekete sıcak bakmıyoruz. Geçmişte bazı bölgelerde askerimize kasten yanlış tedavi uygulayan örnekleri gördük. Bu kişinin de doğrudan zarar vereceğine hükmedemem ancak bu tür yaklaşımlar o şüpheyi çağrıştırır. Kimse kusura bakmasın, terörist olan birinin sağlık sisteminde çalışmaması lazım. Bir teröriste güvenilemez, tedavi verdirilemez" ifadelerini kullandı.

Hemşire İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü videoyu kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A., 25 Ocak'ta İstanbul'da polis ekipleri tarafından kardeşinin evine gözaltına alınıp, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. İ.A., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Kurban, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hemşire Sosyal Medya Paylaşımıyla Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hemşire Sosyal Medya Paylaşımıyla Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.