Hemşire Sosyal Medya Paylaşımıyla Görevden Uzaklaştırıldı

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle görevden uzaklaştırılan hemşireye ilişkin, "Mesele sadece saç örmek değil. Bu eylemin bir terör örgütü militanının ölümü sonrası başlatılan siyasi bir akıma destek mahiyetine bürünmesidir. Bu arkadaşımız, belki de farkında olmadan terör örgütüne destek vermiş oldu ve şu an bedelini ödüyor" dedi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Kocaeli'de bir kamu hastanesinde görevli hemşire İ.A.'nın görevi başındayken çektiği ve provokatiflik içeren bir akımla ilişkilendirilen videosu nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılmasını ve görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

"Mesele sadece saç örmek değil"

Saç örme eyleminin Türk kültüründe yeri olan bir gelenek olduğunu ancak söz konusu olayda durumun farklılaştığını belirten Kurban, "Mesele sadece saç örmek değil. Bu eylemin bir terör örgütü militanının ölümü sonrası başlatılan siyasi bir akıma destek mahiyetine bürünmesidir. Bu arkadaşımız, belki de farkında olmadan terör örgütüne destek vermiş oldu ve şu an bedelini ödüyor" dedi.

"İster istemez SDG'ye destek olmuş oldu"

Türkiye'nin çok kültürlü yapısına işaret eden Kurban, ırkçılığın karşısında olduklarını ancak terör faaliyetleri konusundaki duruşlarının net olduğunu kaydetti. Kurban, "Biz ırkçı değiliz, ırkçılık yapmıyoruz. Bu gibi problemlerin eğitimle giderilmesi gerekiyor, bu eğitimle de alakadar. Bu arkadaşımız da ister istemez SDG'ye destek olmuş oldu. Şu anda da hakkında işlem başlatıldı" diye konuştu.

Kurban, toplumsal hassasiyetlerin en üst düzeyde olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Kamu görevlilerinin de sosyal medyadaki paylaşımlarında sağduyulu olmaları gerekir. Ne kadar işini iyi yaparsan yap, eğer yaptığın paylaşım Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne zarar veren bir oluşuma sempati olarak algılanıyorsa, bunun hukuki sonuçları olur. Hepimiz bu ülkenin birer parçasıyız ancak terör faaliyetleri karşısında duruşumuz nettir" şeklinde konuştu.

"Sağlık sektöründe güven esastır"

Sağlık sektöründe güvenin esas olduğunu vurgulayan Kurban, geçmişte terör bağlantılı kişilerin askerlere kasten yanlış tedavi uyguladığı örneklerin hafızalarda olduğunu hatırlatarak, "Biz bu milleti bölecek, terörle yan yana getirecek hiçbir harekete sıcak bakmıyoruz. Geçmişte bazı bölgelerde askerimize kasten yanlış tedavi uygulayan örnekleri gördük. Bu kişinin de doğrudan zarar vereceğine hükmedemem ancak bu tür yaklaşımlar o şüpheyi çağrıştırır. Kimse kusura bakmasın, terörist olan birinin sağlık sisteminde çalışmaması lazım. Bir teröriste güvenilemez, tedavi verdirilemez" ifadelerini kullandı.

Hemşire İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü videoyu kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A., 25 Ocak'ta İstanbul'da polis ekipleri tarafından kardeşinin evine gözaltına alınıp, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. İ.A., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. - KOCAELİ