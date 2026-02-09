Hemşirelerden 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika
Hemşirelerden 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

09.02.2026 13:05
Muş Devlet Hastanesi hemşireleri, 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğraflara oy verdi.

Muş Devlet Hastanesinin farklı birimlerinde görev yapan hemşireler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevda Asrak ve hemşireler, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçen Asrak ve hemşireler, "Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Esra Bilgi'nin "Alperen" karelerini tercih etti.

Asrak ve hemşireler, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

