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Hemşirelik Fakültesi'nden Sağlık Taraması

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri tarafından Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı sekiz mahallede ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Hemşirelik Fakültesi'nden Sağlık Taraması, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri tarafından Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı sekiz mahallede ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Korkuteli'nin Yeşilyayla, Yazır, Büyükköy, Küçükköy, Yelten, Çomaklı, Sülekler ve Bozova köylerinde yaklaşık 4 haftalık süreçte gerçekleştirilen sağlık taramalarında 849 çocuğun; kan basıncı, obesite, göz ve saç taramaları yapılarak, sonuçlar okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşıldı. Erişkin sağlık taramalarında ise 927 erişkinin kan şekeri, kan basıncı, obesite, depresyon, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramaları yapılarak ilgili birimlere yönlendirmeleri gerçekleştirildi.

Sağlık taramaları, Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri ve öğretim elemanları, Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Prof. Dr. Selma Öncel, Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tuzcu, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Muslu, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Akcan, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Meydanlıoğlu, Dr.Öğr. Üyesi Emine Çatal, Dr.Öğr. Üyesi Nilgün Aksoy, Dr.Öğr. Üyesi Ebru Karazeybek, Öğr. Gör. Kadriye Eravşar, Öğr. Gör. Süreyya Sarvan, Arş. Gör. Ayşe Akgöz, Arş. Gör. Ayla Kaya, Arş. Gör. H. İbrahim Taşdemir, Arş. Gör. Volkan Düzgün, Arş. Gör. Nimet Karataş, Arş. Gör. Meltem Gürcan ve Arş. Gör. Hafize Savaş'ın katılımı ve gözetimiyle gerçekleştirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü mobil araçları da eğitimlere ve kanser taramalarına eşlik etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Korkuteli, Güncel
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