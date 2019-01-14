Hemşirelik Fakültesi'nden Sağlık Taraması

Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri tarafından Antalya
'nın Korkuteli
ilçesine bağlı sekiz mahallede ücretsiz sağlık taraması yapıldı.
Korkuteli'nin Yeşilyayla
, Yazır
, Büyükköy
, Küçükköy
, Yelten
, Çomaklı
, Sülekler
ve Bozova
köylerinde yaklaşık 4 haftalık süreçte gerçekleştirilen sağlık taramalarında 849 çocuğun; kan basıncı, obesite, göz ve saç taramaları yapılarak, sonuçlar okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşıldı. Erişkin sağlık taramalarında ise 927 erişkinin kan şekeri, kan basıncı, obesite, depresyon, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramaları yapılarak ilgili birimlere yönlendirmeleri gerçekleştirildi.
Sağlık taramaları, Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri ve öğretim elemanları, Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Prof. Dr. Selma
Öncel, Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tuzcu, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Muslu
, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Akcan
, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Meydanlıoğlu, Dr.Öğr. Üyesi Emine Çatal, Dr.Öğr. Üyesi Nilgün Aksoy
, Dr.Öğr. Üyesi Ebru Karazeybek, Öğr. Gör. Kadriye Eravşar, Öğr. Gör. Süreyya Sarvan, Arş. Gör. Ayşe Akgöz, Arş. Gör. Ayla Kaya, Arş. Gör. H. İbrahim Taşdemir
, Arş. Gör. Volkan Düzgün
, Arş. Gör. Nimet Karataş
, Arş. Gör. Meltem Gürcan ve Arş. Gör. Hafize Savaş
'ın katılımı ve gözetimiyle gerçekleştirildi.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
mobil araçları da eğitimlere ve kanser taramalarına eşlik etti. - ANTALYA