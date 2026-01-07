Hemşirelikten Ekşi Mayaya Girişimci Kadın - Son Dakika
Hemşirelikten Ekşi Mayaya Girişimci Kadın

07.01.2026 11:19
Antalya'da hemşirelikten ekşi mayalı ürünlere geçen Ayşen Dereli, 45 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Antalya'da yoğun bakım hemşireliğini bırakarak, ekşi mayalı ve glutensiz ürünler sektörüne yönelen kadın girişimci, açtığı ikinci şubesiyle 45 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Hemşirelik görevini yürütürken ek gıdaya başladığı oğluna sağlıklı ürünler yedirmek için ekşi mayalı ekmek ve bazı ürünler deneyen Ayşen Dereli, halk sağlığı alanında yüksek lisans yaptı.

Zor şartlarda döküm tencerede pişirdiği ekmekleri, haftada bir kurulan kadın pazarında satan Dereli, çevresinden de talep almaya başlayınca evinin balkonunu camla kapatarak, mutfağa dönüştürdü.

Ekşi mayalı ekmeğin yanı sıra unlu mamuller çıkarmaya başlayan Dereli, zor şartlarda Konyaaltı ilçesinde 62 metrekarelik dükkan kiraladı.

Ürünlerini burada satan Dereli, iş yerinde kısa sürede 18 kişiyi istihdam etti. Müşterilerinin yoğun talebi üzerine kentin en lüks semtleri arasında yer alan Lara bölgesinde ikinci şubesini açan kadın girişimci, iki şubede 25 kişiye iş imkanı sundu.

Dereli, AA muhabirine, 2019'da oğlu ek gıdaya başladığında ekşi mayalı ürünlere yönelerek sağlıklı ürünler hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Ekşi mayayı kendisinin yaptığını belirten Dereli, şunları kaydetti:

"8 kilo hamuru elimde yoğuruyordum. Ev fırınında döküm tencerede ekmekleri tek tek pişiriyordum. İlk ekmeğimi yaparken çok zorlandım, epey süre olmadı. Sonrasında tutmaya başladı. Tadanlar almak istedi. Almak istedikçe çoğaldı, sonrasında eve sığmadım. Ev tipi endüstriyel fırın ve mikser aldım. Günde 40-50 ekmek üretmeye başladım. Haftada bir gün kurulan kadın pazarına gidiyordum. Oğlum küçüktü, onu 21.00 gibi yatırıp, 24.00'e kadar ders çalışıyordum. Sabaha kadar da ekmek yapıyordum. Kadın pazarı için iki gün önceden hazırlanmaya başlıyordum ve iki gün boyunca hiç uyumuyordum. Üçüncü gün kadın pazarında ürünlerimi satıyordum."

"Yapmadığım hiçbir ürünü satmıyorum"

Dereli, yoğun bakım hemşiresi olduğu için gıdada çapraz bulaş, hijyen, enfeksiyon, kontrol önlemleriyle ilgili bilgi birikimine sahip olduğunu vurguladı.

Halk sağlığı alanında yüksek lisansınının olduğunu belirten Dereli, ürün çıkarırken mutlaka bilimsel çalışmaları da okuyarak, bilinçli hareket ettiğini dile getirdi.

Ekşi mayalı ürünlerine talep çok artınca "Ekşi Co." adıyla 62 metrekarelik butik dükkan açtığını anlatan Dereli, "Hiçbir desteğim yoktu, her şeyi kendim yaptım. Arabamı satıp dükkanımı açtım. Borca girdim, kredi çektim, senetle fırınımı aldım ama 6 ayda borçlarımı kapatıp, artıya geçtim. Dükkanımda glutenli ve glutensiz ürünler de var. Mutfağımızda endüstriyel maya yok. Normal mayayla yapılan birçok lezzetli ürünü doğala, ekşi mayaya uyarladım." diye konuştu.

Dereli, talep üzerine ikinci şubesini açtığını ancak butik üretime devam edeceklerini vurgulayarak, ekşi mayayı, tereyağını kendisinin yaptığını, ürünlerde ve içeceklerde her zaman kaliteye ve sağlıklı olmasına önem verdiğini söyledi.

Dükkanlarında sadece kendilerinin ürettiği ürünleri sattıklarını ifade eden Dereli, "Yapmadığım hiçbir ürünü satmıyorum. Misafirim kendi mutfakları gibi olsun istedim. 62 metrekarelik dükkanımda 18 kişi çalışıyordu, ikinci şubeyle 25 kişi olduk. İki dükkanda da ciddi personele ihtiyacımız var, 45 kişilik ekibim olacak." dedi.

Hedefinin insanlara sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmak olduğuna dile getiren Dereli, "İnsanların canının istediği lezzeti tükettikten sonra midesi yanmasın, rahatsız olmasın istiyorum. Onun için kendi tariflerimle katkısız, boyasız, sağlıklı ve lezzetli ürünler çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
