Sakarya\'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

SİLAHI TEMİZLERKEN ATEŞ ALDI

Bayraktepe Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Umut Sıbıç (36), evinde temizlediği silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sıbıç'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.