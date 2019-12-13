Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24 - Son Dakika Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu açılış maçında Üsküdar Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 37-24'lük sonuçla mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24, System.String[]

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu açılış maçında Üsküdar Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 37-24'lük sonuçla mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu Elazığ'da başladı. B Grubu'nun açılış maçında Süper Lig ekibi Üsküdar Belediyesi, 1. Lig takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşısında salondan farklı galip ayrıldı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan ve ilk devresi 14-14'lük eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Üsküdar Belediyesi, salondan 37-24'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi hanesine 2 puan yazdırdı.


Üsküdar Belediyesi gruptaki ikinci maçında Aksaray Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma ise Görele Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Üsküdar Belediyesi, Türkiye Kupası, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:04 Kaynak: İHA
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