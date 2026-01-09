Hentbol Süper Lig'de 9. Hafta Maçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 MC Sistem Yurdum-Armada Praxis Yalıkavak (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Göztepe (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı (Üçevler)
