Hepsiburada'da sanal Sudi Etuz defileleri

Hepsiburada, tasarımcı Şansım Adalı'nın markası Sudi Etuz ile başlattığı iş birliği kapsamında, Sudi Etuz markasının İstanbul ve çevresinde gerçekleştirdiği 6 farklı defilesini sanal gerçeklik teknolojisiyle moda tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, modaseverleri tasarımcı Şansım Adalı'nın başarıyla yönettiği Sudi Etuz markasının sanal defilelerine davet ediyor.

Dijital dünyayı moda ile buluşturan iş birliği kapsamında, Sudi Etuz'un Unkapanı Plakçılar Çarşısı, Çiçek Pasajı, Zorlu PSM gibi İstanbul ve çevresinin en özel mekanlarında gerçekleştirdiği defileler, sanal gerçeklik teknolojisiyle Hepsiburada'nın YouTube hesabından yayınlanmaya başladı.

2015 sezonundan bu yana ürettiği koleksiyonlar ve yenilikçi marka iş birlikleriyle ve üretimlerinde teknolojiyi başarılı bir şekilde kullanmasıyla adından sıkça söz ettiren Şansım Adalı, aynı zamanda tüm defilelerini VR-sanal gerçeklikle sunan " Türkiye'deki ilk tasarımcı" olarak tanınıyor.

Hepsiburada, Sudi Etuz'un sonsuz renklerle dolu dünyasını moda tutkunlarına ulaştırmaya ve onlara eşsiz bir moda deneyimi yaşatmaya dün başladı. Video sanatçısı Berkay Karakaya ile VR-sanal gerçekliğe uygun şekilde kaydedilen 6 defile, ikişer gün arayla Hepsiburada YouTube hesabından yayınlanacak.