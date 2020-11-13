'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programı Felis Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika

Bu yıl 15'inci kez düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri'nde, Hepsiburada'nın kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, PR bölümündeki kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödülün sahibi oldu.

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ın liderliğinde 2017 yılında hayata geçirilen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden MediaCat Felis Ödülleri'nde en çok başvuru alan kategorilerden olan kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü. Program kapsamında sağlanan avantajlar, sunulan eğitim ve mentorluk programları ile kadınların ekonomiye katılımının artırması ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Programa dahil olan kadın girişimcilere Hepsiburada platformunda mağaza açma, indirimli komisyon oranlarından faydalanma, dijital pazarlama ve indirimli kargo imkanı gibi destekler sunuluyor.

Tasarım, el emeği, doğal ürünler, kurumsal hediyeler gibi başlıklarla özel sayfalar oluşturularak, programa dahil olan kadın girişimcilerin hikayeleri ve ürünleri web sitesi ve sosyal medya kanallarında öne çıkarılıyor. Banner ve reklam desteği ile işlerini geliştirmeleri ve daha fazla müşteriye ulaşmaları sağlanıyor.

GİRİŞİMCİ KADINLAR İŞLERİNİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 66 KAT BÜYÜTTÜ

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına 3 yılda 72 ilden 9 bin kadın girişimci katıldı. Bunların yüzde 95'i satış başarısı gösterdi. Hepsiburada'nın program dahilinde verdiği e-ticaret eğitimlerinden bin 200'den fazla kadın faydalandı. Hepsiburada iş ortakları arasında kadın oranı 3 yılda yüzde 6'dan yüzde 25'e yükseldi. Programa katılan girişimci kadınlar önceki yıla göre işlerini 66 kat büyüttü. Şu an Hepsiburada pazar yerinde girişimci kadınlara ait 40'tan fazla kategoride, 110.000'in üzerinde ürün bulunuyor.