Üye Girişi
'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR' - Son Dakika

'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR'

29.12.2021 09:25

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçiren hastalar üzerinde yaptıkları araştırmayı paylaşarak, 3 bin koronavirüs hastasını inceledik.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçiren hastalar üzerinde yaptıkları araştırmayı paylaşarak, 3 bin koronavirüs hastasını inceledik. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemle ilgili belirti kalıyor. Ülsere dönüşmüyor ama aylarca süren, hastanın hayatını etkileyen, kalitesini bozan, yediği yiyeceklerden tat almasını engelleyen şekle dönüşüyor dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü uzmanlarınca koronavirüs geçiren hastalar üzerinde gastrointestinal sistemle ilgili araştırma yapıldı. 3 bin hasta üzerinde yapılan araştırmada, her 2 hastadan 1'inde, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile ilgili en az 1 belirti olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçirenlerde en sık görünen şikayetin karın ağrısı olduğunu daha sonra ishal, gaz, şişkinlik, bulantı, kusma ve kabızlık gibi belirtileri olanların da sık sık polikliniklerine başvurduğunu söyledi.

'HASTALARIN YÜZDE 2'SİNDE ÜLSER OLUŞTU'

Yaptıkları araştırmada 3 bin hastanın yüzde 50'sinde belirti olduğunu, yüzde 2'sinde de ülser oluştuğunu kaydeden Dr. Ebik, Şikayetlerin büyük kısmı aslında viral enfeksiyondan sonra olan gastrointestinal sistemin hareketleri, virüsün kendisinden kaynaklanan bozulmasına bağlıydı. Bunların çoğu geçici ama bir kısmı 1 ile 3 ay arası sürebiliyor veya hasta bu şikayeti nedeniyle hekime başvurmak zorunda kalabiliyor. Ülsere dönüşmüyor ama aylarca süren, hastanın hayatını etkileyen, kalitesini bozan, yediği yiyeceklerden tat almasını engelleyen şekle dönüşüyor. Hastanın iş hayatını da yaşam tarzını da etkileyebiliyor. Hasta bu şikayetleri nedeniyle sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Çok fazla ilaç kullanması gerekiyor. Eğer bu belirtileri uzun sürüyorsa bir uzmana görünmeli. Ön tetkiklerini yaptırıp tedavisi düzenlenir. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal sistemle ilgili belirti kalıyor dedi.

'AĞIR VE YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇINILMALI'

Dr. Berat Ebik, sadece koronavirüs değil diğer viral enfeksiyonlardan sonra da karın ağrısı, gaz, şişkinlik gibi bağırsağın çalışmasını bozan şikayetler olabildiğini dile getirerek, Önerimiz; koronavirüs ve diğer viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar da dahil bu tip bir enfeksiyon geçiren kişilerin en azından bu dönemde diyetlerine devam etmeleri. Özellikle ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmaları, tuzlu yiyecekleri çok fazla tüketmemeleri gerekir. Tuz bulantılarını artırabilir, ağır yağlı yiyecekler hem hazımsızlık hem şişkinlik yapabilir. Bazı hastalarda da ishale sebep olabilir. Daha hafif, sulu, az yağlı bir diyetle bu dönemi geçirmelerini tavsiye ediyoruz. 3-4 hafta bu şekilde bir perhiz yapınca belirtilerinin çoğunun doktora gelmeden kaybolabileceğini söyleyebilirim diye konuştu.

'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR'
'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR'
'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR'
'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR'
'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR'
'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR'

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Araştırma, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR' - Son Dakika


İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekipleri tarafından kesildi İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekipleri tarafından kesildi         
09:40
Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı         
09:27
Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek         
09:18
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33

Son Dakika Haberleri
09:37 Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü
09:26 Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı
09:26 Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı
09:17 Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek
09:13 Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi!
09:06 Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda!
09:01 Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
08:54 Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın
08:40 HDP Bahçelievler binasına silahlı saldırı düzenleyen failin kimliği belli oldu
08:35 Altın ne kadar oldu? 29 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 09:46:40. #1.13#
SON DAKİKA: 'HER 2 KORONA HASTASINDAN 1'İNDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BELİRTİSİ KALIYOR' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement