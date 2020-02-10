Her 4 kişiden 1'i basur - Son Dakika

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ekici, halk arasında basur olarak bilinen hemoroit hastalığı riskinin kış aylarında arttığını söyleyerek, her 4 kişiden 1'inde görüldüğünü dile getirdiği. Dr. Ekici, hareketsiz yaşamın hemoroit nedeni olduğunu vurgulayarak bol su içilmesine dikkat çekti.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ekici, hemoroit hastalığı ve tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Hemoroitleri, anüsün çıkış kısmında oluşan damar genişlemeleri olarak tanımlayan Dr. Ekici, "Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde bağırsak hareketlerindeki değişmelere bağlı olarak hemoroit hastalığı şikayetlerinde artmalar görülebiliyor. Toplumdaki 4 yetişkin bireyin 1'inde hemoroit görülüyor. Yaygın ve şikayetlerin olduğu aktif dönemlerde oldukça rahatsız edici, günlük aktiviteleri etkileyebilen bir hastalıktır" dedi.

KAŞINTI VE KANAMALARA DİKKAT

Hastalığın genellikle belirti vermediğini dile getiren Dr. Ekici, "Sadece kaşıntı ve ara ara olan kanamalarla seyreder. Ancak hemoroit damarlarının genişlediği, ödemler nedeniyle şiştiği veya içerisinde kan pıhtısı oluştuğu zamanlarda şiddetli ağrı yapar. Hasta dışkılamaktan korkar çünkü her seferinde şikayetleri artar. Bu da kabızlığa yol açar. Aslında kabızlık hemoroidin en önemli sebeplerindendir. Ağrı, kabızlık ve kanamanın olduğu aktif dönemlerdeki kabız olma hali de hastayı bir kısır döngü içerisine sokar ve kabızlık nedeniyle şikayetler daha da şiddetlenir. Belirtileri hemoroit türüne ve derecesine göre farklılık gösterir. Dış hemoroidi olanlarda; anüs etrafında oluşan kaşıntı, ağrılı şişlik ve oturmakla artan ağrı yüzünden dışkılama esnasında kan görülebilir. Bu belirtiler genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. İç hemoroidi olanlarda ise belirtiler daha az olabilir. Dışkılama esnasında kanama, genişlemiş hemoroit damarlarının dışarıya çıkması olabilir" diye konuştu.

HAREKETSİZ YAŞAM HEMOROİT NEDENİ

Karın içi basıncını arttıran tüm faktörlerin hemoroide neden olabileceğini söyleyen Dr. Ekici, "Karın içerisinde oluşan kronik basınç artışları makattaki bölgesel kan akışını azaltarak anüs bölgesindeki kirli kan akışını yavaşlatır. Damardaki kan, önündeki basıncı aşamayarak normal yolunda kalbe doğru ilerlemekte zorluk çeker ve damarlarda göllenir. Zamanla damarlar genişler ve içerisinde kan pıtıları oluşur. Karın içi basıncı arttıran en önemli sebepte kronik kabızlıktır. Kabızlık esnasında ıkınmalar ve bağırsaklarda kalan gaita karın içi basıncı arttırır. Ayrıca gebelik ve doğum anne karnındaki basıncı artırarak kadınlarda sıklıkla hemoroide neden olur. Hemoroidin en sık sebepleri bunlar olmakla birlikte ayrıca; hareketsiz yaşam, ata binmek, bisiklet sürmek gibi bazı spor etkinlikleri de hemoroide neden olabilir. Ayrıca tuvalette uzun süre kalmak hemoroit için kolaylaştırıcı bir faktördür. Şikayetlerle başvuran genç hastalarda görsel muayene tanı için yeterli olmaktadır. Ancak 40 yaş üzerinde olan ve kronik kabızlığı olan hastalarda barsak kanserleri veya başka önemli hastalıkların birlikteliğini araştırmak amacıyla kolonoskopi önerilir" ifadelerini kullandı.

"BOL SIVI TÜKETİN"

"Hastaların birçoğu muayene olmaktan korkuyor, çekiniyor veya utanıyor o yüzden tanı geç konuluyor. Bu da hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Zamanında tedavi edilmeyip ilerleyen hemoroitler ise derecesi arttıkça daha fazla ağrıya ve kanamaya neden olmakta hatta uzun süren kanamlar sonucu kansızlık gelişebilmektedir. Bağırrsak fonksiyonlarının ve nedenlerden biri olan kabızlığın düzeltilmesinde, hastalığın derecesine göre, Band Ligasyonu, cerrahi yöntem veya lazer kullanılan başlıca tedavi yöntemleridir. Hastalıktan korunmak için; beslenme tarzı kabızlığı engelleyen türde olmalı, bol sıvı tüketilmeli ve lifli gıdalara ağırlık verilmeli. Kırmızı et ve unlu mamüller, pilav makarna gibi bol karbonhidratlı besin tüketimi azaltılmalıdır. Tuvalette uzun süre kalınmamalıdır. Dışkılama ertelenmemeli dışkılama ihtiyacı olduğunda tuvalete gidilmelidir. Dış hemoroit uzun süre oturmakla ilgilidir ve uzun süre oturmaktan kaçınılmalıdır. Günlük yapılan hafif sporlar ve yaşam biçiminde yapılan değişiklikler ile hemoroitten korunmak veya etkisini azaltmak mümkün olacaktır" dedi.