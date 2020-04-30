Her #EvdeKalOrmanı için bir tohum topu atılacak

Sosyal izolasyonun desteklenmesi ve insanları evde kalmaya teşvik etmek amacı ile sosyal medya üzerindnen #EvdeKalOrmanı etiketiyle yapılan her paylaşım için bir tohum topu atılacak.

Geliştirilen ecoDrone adlı insansız hava aracı, ağaçlandırmaya hızlı ve teknolojik bir alternatif oluşturuyor. Gövdesinde bir depo ve tohum topu atıcısının bulunduğu drone'lar, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiriyor.

ecoDrone'lar her uçuşunda 15 dakika havada kalıyor ve 2 hektarlık alana, öngörülen sıklıkta ve sürede 2500 tohum topu atışı gerçekleştirebiliyor.

Dell Technologies Türkiye Pazarlama Müdürü Belit Funda, "2030 hedeflerimiz doğrultusunda dünya çapında birçok çevre sorununa çözüm bulunması için çalışmakla birlikte kendi ürün ve hizmetlerimizde de çevresel etkiyi minimuma indirmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki çevresel ekosisteme doğrudan katkıda bulunacak bir proje ile tüm dünyaya örnek olmak istiyoruz" dedi.

Ecording Kurucusu Mert Karslıoğlu, "Ecording olarak bu süre aralığında devam eden çalışmalarımızın belirli bir kısmını durdurup, bu dönemde doğaya doğrudan katkıda bulunacak çözümler üretmeye başladık. Geliştirdiğimiz teknolojinin yardımıyla ortaya çıkardığımız #EvdeKalOrmanı projesi ile 22 futbol sahası büyüklüğündeki alanı sosyal mesafe kurallarına uyarak ağaçlandıracağız" dedi.

Atışı gerçekleştirilecek tohum toplarının özel olarak üretildiğine değinen Karslıoğlu, tohumun tutunmasını sağlayacak bir karışım ile tohum atışlarının gerçekleştirildiğini aktardı. Tohum toplarının üretimi iklim değişikliğinden kaynaklı gelir eşitsizliği yaşayan kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor ve böylece hem kadın istihdamına destek sağlanıyor hem de iklim değişikliğiyle toplu olarak mücadele ediliyor.

Bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandırdığını açıklayan şirket, 45 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürdürülebilir materyali yeni Dell Technologies ürünlerinde kullandı.

Dell Technologies'in açıklamasında, "Üretimde atık su miktarını 4,56 milyon metreküp azaltmayı başaran şirket, ürün portföyünün enerji yoğunluğu ayak izini de yüzde 64 azalttı. Ayrıca bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon saatlik gönüllü hizmet verildi, öğrencilere mentörlük yapıldı ve yeni kar amacı gütmeyen teknoloji çözümlerine destek olundu" denildi.