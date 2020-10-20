Her mahalleye bir proje - Son Dakika

Her mahalleye bir proje

20.10.2020 15:22
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kurum amirleri ve 16 mahalle muhtarı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kurum amirleri ve 16 mahalle muhtarı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Mimarsinan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda mahallenin durumu masaya yatırıldı. Kaymakam Adem Yazıcı'nın başkanlık yaptığı toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanısıra İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Önder, kurumamirleri ile 152 Evler, Baruthane, Beyazıt, Davutdede, Değirmenönü, Eğitim, Ertuğrulgazi, Güllük, Kaplıkaya, Mehmet Akif Ersoy, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Sinandede, Siteler ve Şükraniye mahalle muhtarları katıldı. Mahallenin sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Oktay Yılmaz, " Muhtarlar Günü'nde gerçekleşmesi hasebiyle toplantımız daha önemli hale geldi. Öncelikle Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Rabbim yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlerden razı olsun. Muhtarlık hakikaten zor bir zanaat. Çünkü vatandaşımız okulla, asfaltla, parkla, kısaca mahalledeki her sorun ile ilgili muhtara gidiyor. Muhtarlarımız da kurumlarla iletişim kurarak mahallenin problemini taşımaya gayret ediyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızın sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasında destek oldu. Bu anlamda vatandaşlarımızdan muhtarlarımıza iletilen ve muhtarlarımızdan bizlere gelen talepleri titizlikle değerlendiriyoruz" dedi.

Mahallelerde yapılan çalışmalar ve gelecekte gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Oktay Yılmaz, "2020 yılını Fen İşleri Yılı ilan etmiştik. Mahallelerimizin temel sıkıntıları olan, huzuru ve sükunu sağlayacak olan temizlikle, parklarla, yollarla ilgili bir takım düzenlemeler gerçekleştirdik. İleriye dönük projelerimizi sürdürüyoruz. Profesör Tezok Caddesi'nde Büyükşehir Belediyemizle 2021'in bahar aylarında alt yapı ve yağmur suyu giderleri ile ilgili düzenlemesini gerçekleştirmiş olacağız. Cazibe Merkezi'nde ve Kaplıkaya Parkı'nda iyileştirmelere gidiyoruz. Mimarsinan Parkı ve Spor Salonu'nun bulunduğu bölgede revizyon gerçekleştirerek daha nitelikli sosyal alanlar oluşturacağız. Beyazıt Halı Saha'mızı tamamladık. Sinandede'de benzer bir saha çalışmamız olacak. 152 Evler'de bulunan Eski Fakülte'nin olduğu yerde Yıldırım'ın ihtiyacı olan bir sosyal yaşam merkezine kavuşacağız. Orada AVM yapmak gibi bir niyetimiz yok. Niyetimiz gençliği buluşturacak, gençliğe hizmet edecek bir takım çalışmalar yapmak. Yıldırım'ın tamamına genel hizmetlerimizi gerçekleştirirken diğer taraftan da mahallelerimizin ihtiyaçlarına, özelliklerine göre özgün projeler hazırlıyoruz" diye konuştu.

Yıldırım'a yeşil hüviyetini yeniden kazandırmak için en az 700 bin metrekare yeşil alan çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Süreç içerisinde şekillendireceğimiz daha büyük projelerimiz de olacak. Yıldırım'a en az 700 bin metrekare aktif yeşil alan kazandıracağız. Şehrin yeşil kimliğine tekrar kavuşmasını sağlayacağız. Davutdede ve Şükraniye mahallemizde şehrin merkezine hizmet edecek Uyumayan Kütüphanemizi Kasım ayı içerisinde açmış olacağız. Sıracevizler'de Sosyal Yaşam Merkezimizin inşaatına başlıyoruz. Selçukbey Mahallemizde kanal boyu ile Büyükşehir Belediyemizle bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Kanalın üstünü kapatamasak da çevresel güzellik katmak için bir çalışma yapacağız. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisimizde bir yenileme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, toplantıya katılan muhtarlara, koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan ötürü teşekkür belgesi takdim etti. - BURSA

Her mahalleye bir proje
Her mahalleye bir proje
Her mahalleye bir proje
Her mahalleye bir proje

Mehmet Melih Oktay, Oktay Yılmaz, Mimarsinan, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her mahalleye bir proje - Son Dakika

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