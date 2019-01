Her Seyahat Sever İçin Farklı Bir Kars

Kış tatillerinin vazgeçilmez destinasyonlarından Kars, gastronomiden tarihe, kayak tatilinden kültür turlarına kadar pek çok farklı seyahat alternatifi sunarak seyahat severlerin gözdesi haline geldi. Son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi tren yolculukları da dahil olmak üzere her tatil zevkine uygun Kars turları düzenleyen tatilsepeti, şehirde deneyimlenebilecek gezi alternatiflerini sıraladı.

Son yıllarda seyahat severlerin gözdesi haline gelen Kars, kış tatillerinin en popüler destinasyonu olarak öne çıkıyor. Sarıçam ormanlarıyla doğaseverlerin, bölgeye has peyniriyle gurmelerin, Sarıkamış'ın benzersiz pistleriyle kayak tutkunlarının cazibe merkezi olan kent, Rus ve Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleriyle bezenmiş caddeleri ve tarihi yapılarıyla kültür turlarına ilgi gösteren tatilcileri de büyülüyor.

DOĞA AKTİVİTELERİ KIŞIN AYRI GÜZEL

Kış aylarında, karların bembeyaz bir örtüyle kapladığı Kars'ı ziyaret etmek ayrı bir keyif. Donmuş Çıldır Gölü'nde buzda sarıbalık avlamak, kızaklı at turuna katılmak, sarıçam ormanlarında yürüyüşler yaparak hala canlı olan yaban hayatın tadını çıkarmak isteyen doğaseverler için Kars, birbirinden farklı pek çok aktivite sunuyor. Çıldır Gölü'nde ayrıca her yıl Şubat ayında, Altın At Kış Festivali düzenlenerek ata sporumuz ciritin yaşatılması için etkinlikler düzenleniyor. Tatilsepeti'nin Çıldır Gölü'nü de içeren Kars turları tüm bu güzellikleri deneyimlemek isteyenler için ideal.

SARIKAMIŞ'TA KAYAK BAŞKADIR

Kars şehrinin yaklaşık 50 km dışında yer alan Bayraktepe kayak merkezi, her seviyeye uygun geniş pist alternatifleriyle kayak ve snowboard tutkunlarını kendine çekiyor. Etrafı çam ormanlarıyla kaplı pistlerde kayarken mis gibi orman ve dağ havasını içinize çekebildiğiniz Sarıkamış'ın 2634 metrelik yüksekliğiyle enfes bir manzara sunduğunu da hatırlatalım. Kayak turizminde Türkiye'nin lider markası olan tatilsepeti, hem tur hem de otel seçenekleriyle Kars'ta unutulmaz bir kayak tatili geçirmenizi sağlıyor.

GRAVYERİYLE ÜNLÜ BOĞATEPE KÖYÜ

1900'lerin başında Rus işgalinde kalan Boğatepe köyü, o dönemde bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Malakanların diyarıydı. 1910'da köyü İsviçreli bir peynir üreticisinin ziyaret etmesiyle bugün damak tadına düşkün herkesin yakından tanıdığı Kars Gravyeri de doğmuş oldu. Boğatepe'nin yerlileri, Malakanlar'dan devraldıkları geleneği sürdürerek bu enfes lezzetin üretimine devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda faaliyete geçirdikleri Peynir Müzesi ile Kars Gravyeri'nin hikayesini ziyaretçilerle paylaşıyorlar. Gastronomi turları meraklıları Kars'ın meşhur gravyerini tatmanın yanı sıra kaz suyuna bulgur, hangel, kaz budu, elma kompostosu gibi yöreye özel daha pek çok lezzeti deneyimleme fırsatını yakalıyor.

FARKLI KÜLTÜRLERİN İZİNDE KARS

Kars şehri, yıllar içinde kentte yaşamış birçok farklı kültürün izlerini taşıdığından, tarih ve kültür gezisi yapmak isteyenler için de birbirinden zengin alternatifler sunuyor. Zamanında Anadolu'ya geçiş kapısı olarak inşa edilmiş Ani Harabeleri, 1153 yılına tarihlenen ve muhteşem bir şehir manzarası sunan Kars Kalesi, Rusların kente hakim olduğu dönemde inşa edilmiş olan, bir zamanlar askeri baloların düzenlendiği Katerina Köşkü, günümüzde "Aşıklar Gecesi" etkinliklerine ev sahipliği yapan ünlü şair Namık Kemal'in doğup büyüdüğü ev ve daha nice yapı, mimari güzellikleri ve taşıdıkları öykülerle ziyaretçileri tarihte bir gezintiye çıkarıyor. Kars şehrini gezerken, Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Ebu'l Hasan-ı Harakani Türbesi, Kale İçi ve Sukapı mahallelerini birleştiren Taş Köprü ve Sarıkamış'ta Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan facianın anısına inşa edilen anıtlar da öncelikle ziyaret edilmesi gereken mekanlar arasında.