Her yağmurda çevre sakinleri büyük korku yaşıyor

Cenevizliler tarafından 700 yıl önce Karaköy 'de inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi Galata Kulesi'nin devamındaki surların altı yağış nedeniyle boşaldı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi surlar her yağmurda çevredeki esnafı da tedirgin ediyor.Latin istilası sonrasında 1204 yılında Galata bölgesine yerleşmeye başlayan Cenevizliler 1303-1352 yılları arasında Venediklilerin baskısından dolayı bu bölgeyi surlarla çevirdi. İnşa edilen tarihi surlardan günümüze sadece iki tane kule kaldı. Onlardan biri Galata Kulesi'nin yakınındaki Şair Ziya Paşa Caddesi üzerindeki bir arsa içinde kalan kule.GALATA'DA BİLİNMEYEN İKİNCİ KULEGalata Kulesi kadar bilinmeyen bu Kule, bakımsızlık nedeniyle adeta yok olmaya yüz tutmuş durumda. Kulenin devamındaki surların altı ise yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında boşalmış durumda. Yıkılmak üzere olan tarihi surlar her yağışta çevre esnafını da tedirgin ediyor.





YAĞMUR YAĞDIKÇA ALTINI AŞINDIRIYOR

Yaklaşık 10 yıldır esnaf olduğunu belirten Fatih Erenler, "Burası 700 yıllık surlar yağmurdan dolayı altı oyuldu. Buranın bakımı da yapılmıyor. Biz esnaf olarak burada tedirginiz. Surlar yıkılır diye korkuyoruz. Yağmur yağdıkça altını aşındırıyor. Bakımı yapılmazsa bir yerden sonra çökmeye başlayacak. Yetkililerden müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

- İstanbul