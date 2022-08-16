Elon Musk'tan Twitter'a karşı sürpriz hamle! - Son Dakika
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Elon Musk'tan Twitter'a karşı sürpriz hamle!

16.08.2022 15:57
Elon Musk'tan Twitter'a karşı sürpriz hamle!

Her yaptığıyla gündemde olan Elon Musk, Twitter davasını zorluyor. Musk, gizli olarak veriler hakkında bilgi istiyor.

Her yaptığıyla gündemde olmayı başaran Elon Musk, yine gündemde olmayı başardı. Özellikle Elon Musk ve Twitter arasındaki bot ve spam hesap konusu, yasal mücadelede merkezi bir konu haline geldi. İddialara göre Elon Musk, kendisine açtığı davada Twitter'dan talep ettiği ekstra bilgilerin bir kısmını alacak. Bunun yanı sıra Musk, daha fazlası için uğraşıyor.

Elon Musk'ın avukatları gizli bir talepte bulundu

Pazartesi günü yargıç Kathlee St. Jude McCormick, Twitter'a Musk'ın avukatlarını zorlamaya yönelik bir harekete uymasını emretti. Bunun yanı sıra şirketin spam ve bot hesaplarını analiz etme süreciyle ilgili bilgi sahibi olduklarını söyledikleri 22 Twitter çalışanından da belgeler istediler.

Elon Musk'tan Twitter'a karşı sürpriz hamle!

Musk'ın ek bilgiler için zorlama talebi, geçtiğimiz hafta gizli bir şekilde sunuldu. Bu da mahkeme dosyasında yer almadığını gösteriyor. Ayrıca Twitter'ı kullanıcı sayıları etrafında dolanan bir 'düzen' ile suçlayan karşı iddialar da yer almıyordu.

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Bu arada davayı yakından takip eden bir kişi, Musk'ın avukatlarının da bu hafta başka bir gizli talepte bulunduğunu söyledi. Musk şimdi Twitter'ı kullanıcı verileri, toplama ve analiz yöntemleri hakkında daha fazla bilgi vermeye zorlamak istiyor. Ek olarak Musk'ın aylardır Twitter'ın istediği tüm veri bilgilerini vermeyi reddettiğini de belirtiyor. Yargıcın ise yeni önergeye bu hafta içinde karar vermesi bekleniyor.

Ayrıca yargıcın bir kararına göre Twitter'ın artık platformun eski tüketici genel müdürü Kayvon Beykpour'dan belge toplaması gerekiyor. Beykpour, 2018 yılında Twitter'a katıldı. Musk'ın avukatları birçok Twitter çalışanından belge üretimi için baskı yaptı. Ancak yargıç McCormik yalnızca Beykpour'u kabul etti. Bu da Beykpour'un Musk'ın aradığı bot analizleri hakkında bilgi ve belgelere sahip olduğunu akıllara getiriyor.

Elon Musk'tan Twitter'a karşı sürpriz hamle!

Davaya aşina olan kişi, Musk'ın avukatlarının yöneticilerden alt düzey çalışanlara kadar bilgi istediğini belirtti. Musk, son zamanlarda agresif duruşuyla dikkat çekiyor. Özellikle iki haftadır dava hakkında Tweet atmadı. Geçtiğimiz hafta ise 7 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Sonunda Twitter'ı satın alması gerekirse hazırlık olmak zorunda olduğunu da belirtti.

Peki, siz Elon Musk Twitter davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dava sonucunda ne olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'tan Twitter'a karşı sürpriz hamle! - Son Dakika

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