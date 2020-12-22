Her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turist Türkiye'ye ziyarete geliyor - Son Dakika

Her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turist Türkiye'ye ziyarete geliyor

22.12.2020 15:11
Her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turist Türkiye'ye ziyarete geliyor, System.String[]

DinarStandard Araştırma Analisti Yakup Kocaman, Türkiye'ye her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turistin ziyarete geldiğini bildirdi.

DinarStandard Araştırma Analisti Yakup Kocaman, Türkiye'ye her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turistin ziyarete geldiğini bildirdi.

Kocaman, Zoom üzerinden düzenlenen "Global İslam Ekonomileri Ülke Görünüm Raporu 2020-2021" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de Müslüman tüketici harcamasının geçen yıl 152 milyar dolar olduğunu, bunun içinde yemek, kıyafet, kozmetik, medya ve seyahat sektörlerinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin finans sektörü oldukça iyi durumda olduğunu belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 63 milyar dolar finans varlığı var. Bu yıl Türkiye, global İslam ekonomileri içerisinde 12. sırada yer aldı. Türkiye'de Müslüman tüketici harcamaları yemek sektöründe 78,3 milyar dolar, kıyafette 27,6 milyar dolar, medyada 26,2 milyar dolar... Türkiye'deki eczane ve helal kozmetik ürünleri yukarı yönlü bir hareket uyguluyor. Türkiye'ye her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turist ziyarete geliyor.

Türk şirketlerinin küresel anlamda helal sertifika süreçlerine ihtiyacı var. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bu helal sertifikalarını firmalar için sağlıyor ama küresel arenada ülkemiz Amerika, Hindistan, Brezilya, Fransa, Çin ve Rusya ile rekabet etmeli. Türkiye'deki bazı özel şirketler iyi bir gelişim sergiledi. Aynı zamanda medya alanında TRT, global arenada milyonlarca kişinin izlediği Diriliş Ertuğrul dizisini sundu. Aynı zamanda kıyafet alanında Safamerve ve Armine dünyaya tesettür giyim ihraç etti."

"Türkiye, Küresel İslami Ekonomi Endeksi'nde 12. sırada"

DinarStandard Üst Yöneticisi (CEO) Rafi Uddin Shikah ise bu yıl 12 farklı ülkede tanıtım yaptıklarını, İslam ekonomilerinin dünyada ne kadar önemli olduğunu gösterdiklerini kaydetti.

Shikah, Küresel İslam Ekonomi göstergesi puan sıralamasında Malezya'nın birinci, Suudi Arabistan'ın ikinci olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Küresel İslami Ekonomi Endeksi'nde 12. sırada olduğunu belirten Shikah, Türkiye'ye birçok yatırım yapıldığının altını çizdi.

İslami finans varlıkları 2019'da 2,88 trilyon dolara ulaştı

İlk olarak 2013 yılında yayımlanan Küresel İslam Ekonomisinin Durumu Raporu, İslami finans, helal yiyecek ve içecek, helal kozmetik, helal ilaç, Müslüman dostu seyahat, mütevazi moda ve İslami temalı medya ve eğlence sektörlerini kapsıyor.

Rapora göre, Müslümanların 2019'da gıda, ilaç, kozmetik, moda, seyahat ve medya/rekreasyon sektörlerinde 2,2 trilyon dolar harcadıkları tahmin ediliyor ve bunların tümü İslami inançtan esinlenen etik tüketim ihtiyaçlarından etkileniyor. Bu harcama, 2018'den önceki yıla göre yüzde 3,2'lik bir büyümeyi yansıtıyor. Ayrıca, İslami finans varlıklarının 2019'da 2,88 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Pandeminin 2020'de küresel Müslüman harcamalarında yüzde 8'lik bir düşüşe neden olacağı belirtiliyor. Rapora göre, seyahat hariç tüm sektörlerin 2021 sonunda salgın öncesi harcama seviyelerine dönmesi bekleniyor. Müslüman harcamalarının, 5 yıllık kümülatif yıllık büyüme oranı (CAGR) yüzde 3,1 ile 2024 yılına kadar 2,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Müslüman, Türkiye, turist, Helal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turist Türkiye'ye ziyarete geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika! İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı Son Dakika! İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı         
15:49
Metropoll'ün anketine göre Kürt seçmenin %29,3'ü AK Parti'ye, %32'si HDP'ye oy veriyor Metropoll'ün anketine göre Kürt seçmenin %29,3'ü AK Parti'ye, %32'si HDP'ye oy veriyor         
15:32
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum         
14:51
Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum         
14:40
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor         
13:53
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Oktay Kaynarca, Oktay Kaynarca, "Memleketini inkar ediyorsun, yazık" diyen takipçisine sert çıkıştı         
11:05
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 16:08:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Her yıl yaklaşık 6,9 Müslüman turist Türkiye'ye ziyarete geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei