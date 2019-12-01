Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Sedef YarıcıÇankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, Bahar Öztürk 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Sedef Yarıcı

Çankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, Bahar Öztürk 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9

OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9, Damla Gezgin 3, Yeliz Doğan 2, Naile Çırak

1. Periyot: 10-18

Devre: 31-39

3. Periyot: 55-61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 82-76 yendi.

Bu sonuçla OGM Ormanspor, 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Bahar Öztürk, Mehmet Onur, Kuzu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti
Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok! Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi İtalya'da yeni lider Inter

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:51:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]