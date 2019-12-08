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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: DSİ EtlikHakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, Seda EsenBOTAŞ: Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 15, Cansu Köksal 16, Holingsvorth 13, Marina Bas 13, Hatice Pelin GülçelikÇankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya 14, Putnina 25, Bahar Öztürk 6, Goodlett, Tuğçe İnöntepe 4, Nilay Aydoğan1.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: DSİ Etlik

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, Seda Esen

BOTAŞ: Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 15, Cansu Köksal 16, Holingsvorth 13, Marina Bas 13, Hatice Pelin Gülçelik

Çankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya 14, Putnina 25, Bahar Öztürk 6, Goodlett, Tuğçe İnöntepe 4, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 18-20

Devre: 33-35

3. Periyot: 41-50

Beş faulle çıkan: 39.21 Marina Bas (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 71-61 mağlup etti.

İbrahim Altıntaş, Hatice Çarpar, Cansu Köksal, Marina, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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